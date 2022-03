Z przekazanych przez kom. Kosiec informacji wynika, że przy zwłokach nie było dokumentów tożsamości.

Ciało zostało znalezione w poniedziałek we wiacie śmietnikowej przy ul. Moniuszki w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie).

ZOBACZ: Granica polsko-białoruska. Na terenie Puszczy Białowieskiej znaleziono zwłoki mężczyzny

- Na ciele nie ma widocznych ran kłutych od noża. Nikt do tej kobiety także nie strzelał. Na ciele brak jest ran postrzałowych. Nie wiemy na tę chwilę, co spowodowało jej śmierć i czy do zgonu mogły przyczynić się osoby trzecie. Ma to wyjaśnić sekcja zwłok, do której ciało zostało zabezpieczone – powiedziała kom. Kosiec.

Na miejscu zdarzenia pracuje policja.

mad/PAP