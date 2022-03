Ukraina współpracuje z Izraelem i Turcją jako mediatorami, by zatwierdzić lokalizację i ramy rozmów pokojowych z Rosją - poinformował w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy i negocjator Mychajło Podolak, cytowany przez agencję Reutera.

- Gdy to zostanie wypracowane, wówczas odbędzie się spotkanie. Nie sądzę, by zajęło nam dużo czasu dojście do tego – powiedział Podolak w państwowej telewizji.

Poprzednie spotkanie mediacyjne odbyło się w Turcji 10 marca. Wtedy nie udało się porozumieć ani ws. zawieszenia broni, ani korytarzy humanitarnych.

Czego chce Ukraina?

- Minister Ławrow nie był w stanie zobowiązać się w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych z Mariupola. Będzie prowadził korespondencję z odpowiednimi władzami w tej sprawie - mówił szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba po spotkaniu z Siergiejem Ławrowem w tureckiej Antalyi. Kułeba wskazał wówczas, że "decyzje podejmuje kto inny".

Postulaty strony ukraińskiej to natychmiastowe zawieszenie broni, poprawa sytuacji humanitarnej w Mariupolu, Charkowie, Sumach, Wołnowasze i innych miastach oraz wycofanie rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy.







mad/PAP