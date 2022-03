Prezydent RP Andrzej Duda w rozmowie ze stacją BBC wyraził opinię, że prezydent Rosji Władimir Putin w obecnej sytuacji może być skłonny do wszystkiego, w tym do użycia broni chemicznej.

- Jest to coś, czego świat nie widział na taką skalę od czasów II wojny światowej. Jeśli pytacie mnie, czy Putin może użyć broni chemicznej, to myślę, że Putin może teraz użyć wszystkiego, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji. Politycznie już przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać - powiedział prezydent Duda.

Andrzej Duda, zapytany, czy użycie broni chemicznej mogłoby spowodować interwencję NATO, powiedział: "Oczywiście, wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić. Ale jeśli użyje broni masowego rażenia, to będzie to zmiana całej sytuacji. Na pewno (NATO) musiałoby usiąść do stołu i poważnie zastanowić się, co zrobić, bo wtedy sytuacja staje się niebezpieczna nie tylko dla Europy, ale i dla całego świata".

prz/PAP