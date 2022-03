Zdjęcia wykonane przez fotografa Anatolija Stiepanowa, który obecnie przebywa na froncie wschodnim w Ukrainie. Ostatnie zdjęcie przedstawia rannego ukraińskiego żołnierza Wasilija tuż po bitwie w rejonie Ługańska. Mężczyzna kilka dni temu stracił na wojnie syna.





Eastern front holds the line



Photos by documentary photographer Anatoly Stepanov, who is currently at the eastern front in #Ukraine.



Last photo: Wounded Ukrainian soldier Vasily just after a battle in the #Luhansk region. A few days ago he lost his son, also a soldier. pic.twitter.com/BCP70SwWzn