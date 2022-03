"Dziś rozmawiałem z sekretarze obrony L. Austinem o kolejnych działaniach mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym regionie. Nasza obrona powietrzna ulegnie wzmocnieniu dzięki amerykańskim systemom PATRIOT przerzuconym na teren Polski” – napisał Błaszczak na Twitterze.

Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM) poinformowało o rozkazie relokacji do Polski dwóch baterii systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot, by "przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom" dla terytorium sojuszników w związku z wojną Rosji przeciw Ukrainie. "Na polecenie sekretarza obrony i zaproszenie naszych polskich sojuszników generał (Tod D.) Wolters, dowódca Europejskiego Dowództwa USA, rozkazał amerykańskim Wojskom Lądowym w Europie i Afryce przemieszczenie dwóch baterii Patriot do Polski" – oświadczyło EUCOM.

Dowództwo podkreśliło, że działanie ma charakter "defensywny i zapobiegawczy wobec wszelkich potencjalnych zagrożeń dla sił USA i sojuszników oraz ich terytorium" i "w żaden sposób nie będzie wspierało żadnych działań ofensywnych".

Używany przez amerykańskie Wojska Lądowe system Patriot został wybrany przez Polskę w kwietniu 2015 r. W 2018 r. podpisano kontrakt na dostawę dwóch baterii (16 wyrzutni) zestawów Patriot. Wartość kontraktu zawartego w ramach pierwszej z dwóch zakładanych faz programu Wisła wyniosła 4,75 mld dolarów. Pierwsza bateria dla Polski ma zostać dostarczona w bieżącym roku.

mad/PAP