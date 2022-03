Wojna w Ukrainie. Dwunasty dzień rosyjskiej inwazji

W. Brytania chce wykluczenia Rosji z Interpolu

Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel poinformowała w niedzielę na Twitterze, że zaapelowała do Interpolu o wykluczenie Rosji z tej organizacji.

1/ Alongside counterparts from 🇺🇸 🇨🇦 🇦🇺 and 🇳🇿, I have written today calling on @INTERPOL_HQ and its Executive Committee to take a decision this week, in accordance with its rules, on the immediate suspension of Russia’s access to its systems.