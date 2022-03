W Polsce z oficjalną wizytą przebywa w poniedziałek komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stella Kyriakides. Wspólnie z szefem MZ odwiedziła m.in. szpital, gdzie leczeni są pacjenci z Ukrainy oraz punkt medyczny przy punkcie recepcyjnym, gdzie uzyskują pomoc.

- Będziemy chcieli we współpracy z Komisją Europejską, z panią komisarz, zagwarantować takie rozwiązania, które pozwolą przekazać dzieci do innych szpitali w Europie, by w Polsce nie dochodziło do sytuacji, że mamy dużo przyjęć, a mało wypisów – powiedział minister na konferencji przed punktem recepcyjnym przy Hali Kijowskiej w Młynach k. Korczowej.

Akcentował, że pomocy wymagają nie tylko osoby, które ucierpiały podczas podróży z Ukrainy, np. w wypadkach, ale także pacjenci onkologiczni, wymagający długoterminowego leczenia.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Władze: ponad 900 osiedli bez mediów. Zniszczone szkoły i szpitale

Minister Niedzielski podczas konferencji podziękował personelowi medycznemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc Ukraińcom. - Polska jest otwarta na pomoc, ale to jest egzamin dla całej Unii Europejskiej. To jest egzamin, w ramach którego musimy wszyscy okazać solidarność - zaznaczył.

- My, Polska jesteśmy na pierwszej linii pomocy, ale chcemy mieć poczucie i dzięki dzisiejszym rozmowom mam takie poczucie, że za nami stoi solidny partner. Partner, który nam pomoże i pozwoli na to, żebyśmy nadal mogli przyjmować uchodźców, rodziny. Tak, żeby Ci, którzy walczą na Ukrainie mogli walczyć w poczuciu bezpieczeństwa o ich rodziny - podsumował.

Milion uchodźców wojennych w Polsce

Od 24 lutego trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. W niedzielę, 6 marca, liczba osób, które w poszukiwaniu schronienia uciekły z Ukrainy do Polski przekroczyła milion.