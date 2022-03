Jak dodał parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, wojna na Ukrainie pokazuje, że Polska musi zadbać o bezpieczeństwo kraju.

- Dlatego trzeba zwiększyć nakłady na wojsko. W 2023 roku powinny one wynosić 3 procent PKB. Zależy nam, żeby polska armia miała możliwość pozyskiwania środków na uzbrojenie nie tylko z budżetu MON, ale też ze stworzonego specjalnego funduszu w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego - powiedział.

Zdaniem Kalety wzmacnianie armii będzie kosztownym przedsięwzięciem, "ale wydarzenia na Ukrainie pokazują, że na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać". - Musimy spojrzeć prawdzie w oczy i zgodnie z zasadą "chcesz pokoju, szykuj się do wojny" trzeba w armię inwestować – podkreślił.

Piotr Kaleta: Musimy nauczyć młodzież obsługiwać broń

Według Kalety silna armia jest gwarancją bezpieczeństwa. - Cieszymy się, że w naszym kraju są wojska sojusznicze, musimy jednak dochodzić do budowania poczucia bezpieczeństwa w ramach własnej armii i własnego zabezpieczenia potencjału militarnego.

Najlepszym rozwiązaniem na wzmocnienie armii byłoby - zdaniem posła - odtworzenie poboru powszechnego. Wyjaśnił, że jest to niemożliwe ze względu na brak koszar w kraju. - Kiedyś nikt nie dyskutował z tym, że młody chłopak idzie do wojska, a jeśli nie szedł, to musiał umieć obsługiwać broń. Musimy do tego wrócić. Musimy nauczyć młodzież obsługiwać broń - powiedział.

Podkreślił też, że broń powinna być dostępna. - Będzie druga ustawa o powszechnym dostępie do broni, która wychodzi ze środowiska Pawła Kukiza; najprawdopodobniej będzie popierana przez PiS – zapowiedział parlamentarzysta.

Ustawa o obronie ojczyzny

Nowa ustawa o obronie ojczyzny uwzględnia aktualną sytuację geopolityczną wokół Polski i związaną z tym konieczność rozbudowy potencjału obronnego kraju. W projekcie nie określono liczebności sił zbrojnych.

Ma ona być określana w programie rozwoju sił zbrojnych. Rozwiązania projektu przewidują wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i podział rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną. Projekt zawiera także przepisy o powoływaniu, do służby, zwalniania z niej, zasadach pełnienia służby w czasie mobilizacji, stanu wojennego i stanu wojny.