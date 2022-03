Wang ocenił, że zachęcanie do rozmów pokojowych jest jednym z dwóch głównych zadań stojących obecnie przed społecznością międzynarodową w sprawie Ukrainy. Drugim zadaniem jest zapobieganie dużym kryzysom humanitarnym – powiedział minister, cytowany przez agencję Xinhua.

Działania humanitarne muszą być prowadzone w zgodzie z zasadą neutralności i bezstronności, nie mogą być upolityczniane – ocenił w poniedziałek szef chińskiego MSZ Wang Yi. To pierwsza z sześciu jego propozycji na rzecz unikania kryzysów humanitarnych na Ukrainie.

Na przedstawionej przez Wanga liście jest również zwracanie szczególnej uwagi na osoby zmuszone do opuszczenia swoich domów, ochrona ludności cywilnej, zapewnienie szerokiego dostępu do pomocy humanitarnej, zapewnienie bezpieczeństwa obcokrajowcom na Ukrainie i pomoc w ich powrocie do swoich krajów oraz wspieranie przewodniej roli ONZ w niesieniu pomocy humanitarnej – wynika z depeszy chińskiej agencji Xinhua.

"Nie można porównywać kwestii Ukrainy i Tajwanu"

Kwestie Tajwanu i Ukrainy zasadniczo się od siebie różnią i nie można ich porównywać, ponieważ Tajwan jest nieodłączną częścią terytorium ChRL, a kwestia Ukrainy dotyczy sporu pomiędzy Rosją a Ukrainą – ocenił w poniedziałek szef chińskiego MSZ Wang Yi.

