Na nagraniach miejskich kamer przemysłowych widać sprzęt wojskowy stojący przed budynkiem regionalnej administracji.

Burmistrz Chersonia Igor Kołychajew zaapelował do ukraińskich władz centralnych oraz organizacji międzynarodowych o pomoc w zorganizowaniu korytarza do zbierania setek zwłok i umożliwienia przywożenia do Chersonia żywności i lekarstw. Polityk wskazał, że w walkach zginęło wielu członków obrony terytorialnej Ukrainy.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Duda po rozmowie z Zełenskim: sytuacja jest bardzo trudna. Kto może niech pomaga

Część z chersońskich ulic jest pozbawiona prądu oraz wody. Mieszkańcy blisko 290-tysięcznego miasta starają się nie opuszczać swoich domów. Sklepy pozostają zamknięte.

WIDEO: Kazachstan. Dziennikarz ostrzega przed zaostrzeniem konfliktu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP