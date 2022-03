Dowództwo Sił Specjalnych Operacji (SSO) Ukrainy opublikowało na Facebooku komunikat zaadresowany do rosyjskiej artylerii, w którym Ukraińcy ostrzegają, że "więcej jeńców już nie będzie". "Jesteście naszym celem numer jeden" - napisano.

"Po tym, jak zaatakowaliście nasze spokojne miasta, naszych krewnych, dzieci, bliskich - wy, robaki, staliście się naszym celem numer jeden" - ostrzega SSO.

"Zadzwońcie do swoich matek po raz ostatni"

"Strzelacie do celów, których nie widzicie. Nie widzicie małych dzieci, starców, domów, przedszkoli, szkół i szpitali - to wszystko są tylko cele... Ale uwierzcie nam: nigdy nie będzie wam łatwiej, śmiecie. Mamy już informacje o was... Teraz nie będzie więcej schwytanych rosyjskich artylerzystów. Ani miłosierdzia, ani «proszę, nie zabijaj, poddaję się«" - głosi apel ukraińskich sił specjalnych.

"Zadzwońcie do swoich matek po raz ostatni. Powiedzcie, że wkrótce umrzecie, szakale. My nie jesteśmy śmiercią, jesteśmy gorsi od niej!" - napisano w komunikacie.

