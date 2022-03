Blinken stwierdził podczas konferencji prasowej, że nowe sankcje mają na celu "zablokowanie zdolności do rozwoju technologii używanych do wsparcia wojny", zapowiadając, że konsekwencje dla obu krajów będą wzrastać.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. ONZ potępia inwazję Rosji na Ukrainę. Były kraje przeciwne

Restrykcje przeciwko Białorusi to kontrole eksportu wysokich technologii wytworzonych z użyciem amerykańskiej myśli technicznej, identyczne do tych, które wcześniej nałożono na Rosję. Ma to zapobiec przekazywaniu przez Białoruś Rosji towarów objętych ograniczeniami i "znacząco zdegradować zdolność obu krajów do podtrzymania swojej agresji". Dodatkowo sankcje dotknęły rosyjskich firm zbrojeniowych w obu krajach oraz wprowadzono restrykcje na eksport sprzętu dla rafinerii naftowych.

Szef dyplomacji USA zapowiedział, że sankcje mogą ulec zaostrzeniu, a ich koszty dla Rosji i Białorusi wzrastać.

Wizyta w Polsce

Sprawa sankcji będzie też przedmiotem rozmów Blinkena podczas rozpoczynającej się w czwartek podróży do Europy. Podczas wizyt w Brukseli, Polsce, Mołdawii i trzech państwach bałtyckich Blinken ma spotkać się z dyplomatami z państw NATO, UE i G7, omawiając wsparcie wojskowe dla Ukrainy i nakładanie dodatkowych kosztów na Rosję.

- Z Brukseli udam się do Polski, która już teraz gości setki tysięcy ukraińskich uchodźców, a kolejne dziesiątki tysięcy przybywają każdego dnia - powiedział Blinken.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Rosja twierdzi, że straciła 500 żołnierzy. Ukraina: zginęło ponad 14 razy więcej

Szef amerykańskiej dyplomacji wymieniał również w środę długą listę celów cywilnych zniszczonych przez rosyjskie wojska, od przedszkoli, przez autobusy, szkoły po szpitale. Zapytany, czy według USA Rosjanie celowo uderzają w ukraińskich cywilów, odmówił bezpośredniej odpowiedzi, ale dodał, że takie działanie jest zgodne z taktyką stosowaną przez rosyjskie wojska w innych konfliktach.

- Chodzi o to, by być absolutnie brutalnym, starając się złamać obywateli danego kraju. W to wchodzi ostrzał bez względu na ofiary, a potencjalnie również celowe branie (celów cywilnych - red.) za cel - powiedział Blinken.

WIDEO: Sytuacja wokół Ukrainy. "Rosyjskie wojska są tak rozmieszczone, że mogłyby zaatakować już teraz" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/PAP