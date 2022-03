Węgry popierają zgłoszoną przez prezydentów ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej inicjatywę na rzecz szybkiego wstąpienia Ukrainy do UE - poinformował we wtorek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

"Chciałbym poinformować, że Węgry popierają tę inicjatywę. Apelujemy do instytucji w Brukseli, by wpisały do porządku dnia tę prośbę 8 prezydentów, którą Węgry też popierają. (...) Oczekujemy od Brukseli, by potraktowała tę inicjatywę z należną powagą" - oznajmił minister.

Szijjarto dodał, że poinformował we wtorek szefów dyplomacji Polski i Litwy o poparciu inicjatywy.

"Udzielamy wszelkiego wsparcia inicjatywom, które oznaczają dla Ukrainy pokojową pomoc, bo im szybciej będzie pokój, tym mniej będzie ofiar śmiertelnych i tym mniej osób będzie zmuszonych do ucieczki z własnej ojczyzny i domu" - oświadczył.

Przyspieszona ścieżka

Prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej opowiedzieli się w poniedziałek za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. Wezwali państwa członkowskie do umożliwienia instytucjom unijnym podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.

List otwarty prezydentów Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii to odpowiedź na wniosek Ukrainy o przystąpienie do UE, który podpisał w poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski.

