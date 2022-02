Rosyjski atak na Ukrainę wywołał kryzys humanitarny, narasta z godziny na godzinę, obecnie dziennie wjeżdża około 100 tys. uchodźców do Polski - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z ambasadorami państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Premier Morawiecki podkreślił, że ze względu na atak Rosji na Ukrainę mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym.

- Mamy serce na dłoni dla narodu ukraińskiego (...) dziś jest też czas, że trzeba pomagać - powiedział premier. - Polska będzie pomagała wszystkim poszkodowanym - kobietom, dzieciom, wszystkim którzy są dzisiaj poszkodowani ze względy na konflikt na Ukrainę - zadeklarował szef rządu.

300 tys. uchodźców

- Rosyjski atak na Ukrainę wywołał już dzisiaj kryzys humanitarny, rosyjska armia zaczęła stosować taktykę ostrzeliwania także miejsc cywilnych. Te doniesienie o spadających bombach, rakietach na obiekty cywilne, nawet na przedszkola, na szkoły powodują, że mamy coraz większy ruch po stronie Ukrainy, mamy coraz więcej uchodźców na granicy ukraińsko-polskiej - powiedział premier.

Dodał, że ten kryzys humanitarny "narasta z godziny na godzinę". - Kilka dni temu wjechało do Polski 25 tys. osób, kolejnego dnia 40 tys., jeszcze kolejnego 60 tys., a teraz dziennie wjeżdża około 100 tys. uchodźców do Polski. Dlatego bardzo pilna jest również pomoc humanitarne - podkreślił.

Morawiecki poinformował, że do tej pory do Polski trafiło około 300 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. - Wielokrotnie więcej osób zmierza teraz ku polskiej granicy. To przede wszystkim kobiety i dzieci, ale także osoby starsze - mówił premier.

"Systemowa pomoc"

Szef rządu mówił o pomocy, jakiej Polacy udzielają uchodźcom z Ukrainy. - Nasza pomoc Ukraińcom nie może być tylko spontanicznym odruchem serca, ale jednocześnie ona musi mieć charakter systemowy. Ona nabiera takiego charakteru, coraz bardziej systemowego - mówił.

- Przygotowaliśmy ogromną bazę logistyczną, noclegową, a przede wszystkim cały proces rozlokowywania osób, które się w Polsce pojawiają - przypomniał Morawiecki.

Poinformował też, że codziennie z Polski na Ukrainę wyruszają konwoje humanitarne, przygotowywane m.in. przez Caritas, organizacje pozarządowe i rząd.

- Musimy działać szybko, ponieważ Rosja grozi atakiem odcinającym. Już teraz pojawiają się zagrożenia atakiem z północy, od strony Białorusi na tę część zachodniej Ukrainy, w której kumuluje się ruch uchodźców - powiedział premier.

WIDEO: Wojna na Ukrainie. Łatuszka: białoruscy żołnierze nie chcą strzelać do Ukraińców

dk/PAP