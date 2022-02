Duża kolumna rosyjskich pojazdów wjeżdża do miasta Sumy - informuje administracja wojskowa. Cywile proszeni są o przebywanie w bezpiecznym miejscu, unikanie niepotrzebnego wychodzenia i trzymanie się z dala od okien.

Sumy Now! Enemy equipment is moving through the suburbs of Tokari... It was a quiet night, but it looks like it\'s going to be a hot day. pic.twitter.com/KlQd1TA2R0