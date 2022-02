W stolicy Ukrainy, Kijowie we wczesnych godzinach rannych słychać było częste wybuchy pocisków artyleryjskich, a naoczni świadkowie cytowani przez agencję Reuters donoszą o wymianie ognia. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że wojska rosyjskie będą próbowały szturmować stolicę.

Władze miejskie Kijowa ostrzegły w sobotę rano mieszkańców miasta, że rozpoczęły się zacięte walki z wojskami rosyjskimi na ulicach. Wezwano ludność do udania się do schronów - poinformowała Associated Press.

Mieszkańcom zalecono aby pozostawali w schronach lub innych bezpiecznych miejscach, nie zbliżali się do okien lub balkonów i uważali na odłamki i spadający gruz. Według AFP walki koncentrują się w rejonie Alei Zwycięstwa, jednej z głównych arterii miasta. Natomiast Reuters informuje o strzelaninie w pobliżu dzielnicy rządowej.

Wybuchy pocisków artyleryjskich w Kijowie

W sobotę we wczesnych godzinach rannych w Kijowie słychać było częste wybuchy pocisków artyleryjskich, które dochodziły z miejsca, położonego w niewielkiej odległości od centrum miasta - poinformował Reutersa naoczny świadek naoczny Reutersa.

Zełenski zaapelował do mieszkańców o obronę miasta.

Bu gece Kiev. Ukrayna ordusu ve halkı Anavatan'ı birlikte savunmaya devam ediyor. 🇺🇦 pic.twitter.com/Vdueb06m0C — Sana Haberlerim Var 🇺🇦 (@shvhaber) February 26, 2022

Rosyjskie wojska próbowały zaatakować miejską elektrociepłownię - poinformowało biuro informacji kryzysowej. Armia ukraińska odparła atak. Elektrownia znajduje się w północno-wschodniej części miasta liczącego ponad milion mieszkańców. 🇺🇦 | Humo se eleva desde Kiev después de una noche de disparos, pero la ciudad se mantiene firme pic.twitter.com/EA51wHLJWt — Alerta News 24 (@AlertaNews24UKR) February 26, 2022 Według komunikatu dowództwa ukraińskiego zaatakowana została także baza wojskowa na terenie stolicy. Pojawiły się doniesienia o eksplozjach i strzałach z broni automatycznej. Ciężkie walki odnotowano w pobliżu Wasylkowa, miasta około 40 kilometrów na południe od Kijowa. Znajduje się tam baza lotnicza, którą rosyjskie wojska najwyraźniej planowały zdobyć za pomocą spadochroniarzy. Trwa rosyjska operacja przejęcia wojskowego lotniska pod Kijowem Rosyjskie wojska próbują przejąć kontrolę nad lotniskiem wojskowym w pobliżu miasta Wasylków na południe od Kijowa - podała w sobotę nad ranem niemiecka agencja prasowa DPA. W zaciętych walkach zginęli i zostali ranni ukraińscy żołnierze - poinformowała lokalne media burmistrz miasta Natalya Bałasynowycz. "Mamy wiele ofiar. Niestety, jest ich 200" - dodała Bałasynowycz. Baza lotnicza znajduje się około 40 km od centrum Kijowa. W czwartek miała miejsce podobna próba lądowania wojsk rosyjskich na lotnisku Hostomel na północny zachód od stolicy Ukrainy. Atak został jednak odparty - podało ukraińskie MSZ. Hostomel położony jest na północny zachód od ukraińskiej stolicy.

kmd/PAP