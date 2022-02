Na profilu Pontifex, redagowanym w dziewięciu językach, w tym po polsku, opublikowano następujące słowa Franciszka z jego encykliki "Fratelli tutti": "Każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji niż go zastała".

Biskupi apelują o pomoc dla Ukraińców

"Wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz wspólnotą międzynarodową wzywamy do opamiętania i zaprzestania działań wojskowych, które pochłaniają wiele ofiar, w tym także osoby cywilne" – czytamy w komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wydanym po nadzwyczajnym zebraniu, które odbyło się w piątek.

Jednocześnie biskupi zapewnili wszystkich ludzi dobrej woli na Ukrainie "o duchowym wsparciu ich prawa do samostanowienia i decydowania o własnym losie we własnym kraju".

Mając świadomość, że eskalacja konfliktu na Ukrainie może doprowadzić w krótkim czasie do wielkiej fali uchodźców, biskupi poprosili wszystkich o "chrześcijańskie podejście do przybywających do naszego kraju uciekinierów".

Biskupi zaapelowali o "otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy domów, hosteli, domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych i wszelkich miejsc, gdzie może być świadczona pomoc ludziom potrzebującym".

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Papież udał się z wizytą do ambasady Rosji

Z komunikatu wynika, że przez struktury Caritasu Polska, jego oddziałów diecezjalnych i parafialnych, Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski oraz innych instytucji kościelnych świadczona będzie pomoc doraźna i długofalowa. Pierwsze wsparcie finansowe na bieżące działania kryzysowe już zostało udzielone – zapewniono.

Wezwanie do modlitwy i postu w intencji pokoju w #Ukraina oraz pomoc dla uchodźców wojennych przybywających do Polski – były głównym tematem nadzwyczajnego zebrania #RadaStała Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się dziś online.#Komunikat: https://t.co/krnqhOrnw5 pic.twitter.com/j55xvHq8Jw — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) February 25, 2022

Apel o modlitwę

Jednocześnie biskupi poprosili wszystkich wierzących w Polsce o nieustanną modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie.

"Rada Stała KEP prosi wszystkich wierzących w Polsce o nieustanną modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Zachęca wszystkich biskupów diecezjalnych do wydania stosownych decyzji, by w czasie każdej mszy św. wznoszono prośby w tej intencji, a także odmawiano suplikacje" – czytamy w komunikacie. Polecono w nim także podejmowanie postu w intencji ocalenia życia i zdrowia "naszych sióstr i braci w Ukrainie".

"Rada Stała prosi również o zorganizowanie zbiórek do puszek po każdej mszy św. w najbliższą niedzielę i Środę Popielcową na pomoc dotkniętym obecnym kryzysem w Ukrainie" – napisano