- Pociąg sanitarny to rozwiązanie stworzone zupełnie od zera, a do tej pory nie było wykorzystywane w Polsce - powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Na pokładzie kolejowego składu, o którym wspomniał, ranni z Ukrainy trafią do naszych szpitali, gdzie przygotowano dla nich miejsca.