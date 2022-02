Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

"Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Ambasador Tomasz Szatkowski wspólnie z grupą sojuszników złożył stosowny wniosek na ręce Sekretarza Generalnego NATO" - poinformował rzecznik rządu na Twitterze. Jak przekazał, o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej.

Ambasador T. Szatkowski wspólnie z grupą sojuszników złożył stosowny wniosek na ręce Sekretarza Generalnego NATO. — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 24, 2022

Rzecznik rządu był w czwartek rano gościem na antenie TVP Info. - Niestety, spełnia się czarny scenariusz, o którym mówiliśmy, i o którym mówili nasi sojusznicy, czyli już bezpośrednie wejście na teren Ukrainy ze strony Rosji. Agresji o charakterze militarnym. Dlatego też w trybie natychmiastowym został zwołany Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. On zaraz zaczyna swoje obrady - powiedział Piotr Müller.

- Bierze w nim udział zarówno premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i wszystkie osoby, które są członkami komitetu - przekazał rzecznik rządu.

Wojna Rosja-Ukraina. "Mamy do czynienia z bezpośrednim atakiem"

Wskazał, że na tym Komitecie będą podejmowane decyzje, co do dalszych działań. - Będę o nich na bieżąco informował. Natomiast bez wątpienia to, co jest dzisiaj najistotniejsze, t, że dzisiejsza Rada Europejska w Brukseli, która też wieczorem się odbywa, musi wprowadzić jak najdalej idące sankcje - podkreślił.

- Widzimy w tej chwili, że mamy do czynienia z bezpośrednim atakiem, że Władimir Putin mówi właściwie wprost o zajmowaniu terenu, który należy do tych pseudo-republik, a które są przecież terenem Ukrainy. UE i sojusz transatlantycki musi pokazać w tej chwili zdecydowane sankcje, tak, aby Władimir Putin wiedział, że nie ma absolutnie zgody na działania agresywne, na działania militarne - dodał.

