Terlecki: Putin znalazł wyjście z twarzą z tego kryzysu. Opozycja oburzona

- Nadal nie wiemy, czy Władimir Putin zatrzyma się na deklaracji uznania dwóch separatystycznych republik i czy armia rosyjska wkroczy tylko do nich, czy też będzie się coś więcej działo - mówił wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał, że może to być dopiero wstęp do działań ofensywnych.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Jak podał Reuters, Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy. Terlecki pytany we wtorek o zaistniałą sytuację w Polskim Radiu 24 zwrócił uwagę, że nadal nie wiemy, czy Putin zatrzyma się na deklaracji uznania dwóch separatystycznych terenów i czy armia rosyjska wkroczy tylko do tych republik, czy też będzie się coś więcej działo. ZOBACZ: Minister obrony Ukrainy: pozostajemy spokojni, jesteśmy gotowi bronić naszej suwerenności - Wydaje się, że Putin znalazł wyjście z twarzą z tego kryzysu. Uznał niepodległość tych republik, wprowadzi tam wojsko, może zostawi trochę wojska na Białorusi, i tyle. Świat oczywiście odetchnie wtedy z ulgą, czyli do wojny nie dojdzie. Druga możliwość jest taka, że to jest wstęp do jednak działań ofensywnych i że te zgromadzone wokół Ukrainy wojska jednak przekroczą linię graniczną między Donbasem, zajętym przez separatystów, a Ukrainą" - powiedział. Opozycja oburzona wypowiedzią Terleckiego "Wydaje się, że ktoś powinien pomóc panu marszałkowi znaleźć wyjście, o twarzy nie ma tu już mowy" - napisał na Twitterze Marek Belka, były premier i szef NBP, a obecnie europoseł. „Wydaje się, że Putin znalazł wyjście z twarzą z tego kryzysu.” (R. Terlecki, PiS)



Wydaje się, że ktoś powinien pomóc panu marszałkowi znaleźć wyjście, o twarzy nie ma tu już mowy. — Marek Belka (@profMarekBelka) February 22, 2022 Zabranie kawałka terytorium sąsiadowi i zapowiedź następnych gwałtów to nie jest "wyjście z twarzą". To będzie hańba i dla Putina, i dla wielu Rosjan. Tak jak było z Niemcami po Hitlerze — Kowal (@pawelkowalpl) February 22, 2022 "Według Terleckiego Putin wyszedł z konfliktu z twarzą. Według mnie Terlecki już na zawsze stracił twarz" - dodał Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Według Terleckiego Putin wyszedł z konfliktu z twarzą. Według mnie Terlecki już na zawsze stracił twarz. — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) February 22, 2022

jk/polsatnews.pl/PAP