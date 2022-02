Senator Jan Maria Jackowski został we wtorek wieczorem wykluczony z klubu PiS - poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Za usunięciem senatora Jackowskiego było 152 parlamentarzystów spośród 167 obecnych. Polityk wydał oświadczenie.

Wniosek o wykluczenie Jackowskiego złożył szef klubu Ryszard Terlecki. - Powodem było naruszenie regulaminu i statutu - poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Sam Jackowski wyjaśnił, że chodziło o jego medialne wypowiedzi niezgodne z linią partii. - Chcę zwrócić uwagę, że nigdy nie byłem członkiem partii, w związku z tym zarzut wypowiedzi niezgodnych z linią polityczną jest o tyle nieadekwatny, że nie obowiązują mnie przekazy partyjne dnia - powiedział Jackowski dziennikarzom. Poinformował, że będzie teraz senatorem niezależnym i zamierza kandydować w kolejnych wyborach w 2023 r. Senator Jan Maria Jackowski usunięty z klubu @pisorgpl. „Będę pracował tak jak do tej pory, nie zmieniam swoich poglądów” - mówił w oświadczeniu. Rzeczniczka klubu dodała, że powodem usunięcia senatora z klubu było naruszenie regulaminu. Więcej w @PolsatNewsPL pic.twitter.com/WiYcGr270v — Dawid Styś (@DawidStys) February 22, 2022

Oświadczenie Jackowskiego

Po wykluczeniu z klubu PiS Jackowski wydal oświadczenie:

1. Od wyborów w 2011 byłem bezpartyjnym członkiem Klubu Parlamentarnego PIS. Nie należałem i nie należę do partii, zatem "przekazy" partyjne mnie nie obowiązują. Ten status akceptowali wyborcy, skoro w wyborach do Senatu w 2015 i 2019 otrzymywałem w moim okręgu wyborczym większe poparcie wyborcze niż lista PiS do Sejmu RP.

2. Uważam PiS za wartościowy projekt polityczny oparty na dobrej diagnozie sytuacji i trafnym społecznie programie. Należę jednak do tych, którzy podkreślają, że odejście od programu i popełniane przez obóz rządzący błędy - w tym naruszanie tych standardów w życiu publicznym, które mieliśmy przywrócić - pociąga za sobą wzrost liczby osób zawiedzionych Prawem i Sprawiedliwością.

3. Uważam, że PIS musi naprawić błędy i zmienić kurs, w przeciwnym wypadku w wyniku rozczarowania rosnącej części elektoratu po następnych wyborach będzie odsunięte od władzy z wszelkimi tego konsekwencjami, które nie trudno sobie wyobrazić.

4. Moje obawy, oceny i propozycje wraz z argumentacją przedstawiałem koleżankom i kolegom z Klubu oraz członkom kierownictwa. Nie spotkałem się ze zrozumieniem. Nie podjęto dyskusji.

WIDEO: Jan Maria Jackowski usunięty z klubu PiS

Jackowski spodziewał się usunięcia

Na początku lutego br. pojawiły się informacje o zamiarze usunięcia Jackowskiego z klubu PiS. "Jeżeli receptą na kryzys oraz rozmijanie się z programem wyborczym PiS ma być usuwanie z klubu wiernych programowi wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości, zamiast usuwanie błędów, to znaczy, że ta formacja jest na kursie schyłkowym" - skomentował wtedy na Twitterze te doniesienia sam polityk.

Jeżeli receptą na kryzys oraz rozmijanie się z programem wyborczym @pisorgpl ma być usuwanie z klubu wiernych programowi wyborczemu @pisorgpl, zamiast usuwanie błędów, to znaczy, że ta formacja jest na kursie schyłkowym. — Jan Maria Jackowski (@JanMJackowski) February 7, 2022

Według informacji PAP senator Jackowski został usunięty z klubu PiS za krytykę działania koalicji rządzącej.

Spotkanie klubu PiS

W Sejmie przed godz. 20 zebrał się klub parlamentarny PiS. W posiedzeniu wziął udział prezes Jarosław Kaczyński. Jednym z tematów spotkania miała być kwestia usunięcia z klubu senatora Jana Marii Jackowskiego.

O takiej możliwości mówił w poniedziałek w mediach sam Jackowski. Wchodząc na wtorkowe posiedzenie klubu Jackowski powiedział, że "czeka na to, co się wydarzy". Potwierdził, że spodziewa się wniosku o wykluczenie go z klubu. - Mam przygotowane oświadczenie w tej sprawie, również państwu chętnie je przedstawię, jeśli zostałbym wykluczony - powiedział. - Mam nadzieję, że będzie stosowana zasada, że osoba, której dotyczą jakieś ewentualne zarzuty będzie miała okazję ustosunkować się do nich - dodał Jackowski.

