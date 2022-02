Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW wydał dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Synoptycy prognozują w tym regionie kraju wystąpienie bardzo silnego wiatru o prędkości od 55 km/h do 70 km/h, w porywach nawet do 100 km/h.

Dodatkowo miejscami mogą wystąpić także burze. Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek od godz. 1.00 w nocy do godz. 18.00.

Dla pozostałej części woj. zachodniopomorskiego wydano natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Przewidują one, że wiatr będzie wiał z prędkością od 40 km/h do 55 km/h, a w porywach osiągnie do 90 km/h. Również w tej części województwa prognozowane są lokalne burze. Ostrzeżenia te obowiązują do poniedziałku do godz. 16.

Wydano ostrzeżenia meteorologiczne 2° dla powiatów nadmorskich i 1° dla reszty Polski oprócz krańców wschodnich kraju. Prognozowane porywy wynoszą 90 km/h, nad Morzem do 100 km/h. 💨#IMGW #meteo #uwaga #wiatr #ostrzegamy pic.twitter.com/fxt7JgaO8L — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 20, 2022

Alerty pierwszego stopnia na południu

Ponadto, alertem pierwszego stopnia objęto także część południowej Polski, tj.: woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W tych miejscach kraju należy spodziewać się wiatru wiejącego z prędkością od 15 km/h do 30 km/h, a w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenia te obowiązują do niedzieli do godz. 17.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.

