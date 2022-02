"W dn. 18.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 13 cudzoziemców - obywatele Jemenu, Senegalu i Indii" - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

SG podała, że osoby te zatrzymano na odcinkach ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Białowieży.

"Dzisiaj na odcinku #PSGMielnik zatrzymano 10 os.- ob. Libanu, Kamerunu, Pakistanu i Senegalu" - dodała SG.

W dn.18.02 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾13 cudzoziemców-ob.Jemenu,Senegalu i Indii.Osoby zatrzymano na odcinkach #PSGDubiczeCerkiewne #PSGCzeremcha i #PSGBiałowieża

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.

36 godz. oczekiwania w kolejce tirów przed Bobrownikami

Kolejka ma 16 km długości - wynika z danych Regionalnego Systemu Ostrzegania. Jak podała podlaska KAS, w kolejce stoi 760 ciężarówek. Podczas 12-godzinnej nocnej zmiany odprawiono ponad 260 tirów wyjeżdżających na Wschód.

Od ponad trzech miesięcy Bobrowniki są jedynym w województwie podlaskim drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. 9 listopada 2021 r. - z powodu trudnej sytuacji przygranicznej związanej z kryzysem migracyjnym - zawieszono do odwołania ruch graniczny w obu kierunkach na sąsiednim przejściu w Kuźnicy.

Najdłuższe kolejki tirów są w Bobrownikach w weekendy; w trakcie obecnego tygodnia również są niewiele krótsze, bo wciąż na odprawę trzeba czekać ok. 40 godzin i ten czas znacznie się nie zmniejsza. W piątek rano było to 39 godz., do wieczora tego dnia czas oczekiwania wydłużył się o kilka kolejnych godzin, ale do rana w sobotę zmniejszył do 36 godz.

Przed tygodniem w sobotni ranek w kolejce do odprawy, która miała 30 km długości, stało 1,2 tys. ciężarówek, a czas oczekiwania na odprawę sięgał 60 godz.

Przed miejscowością Waliły Stacja, na drodze krajowej 65 prowadzącej do przejścia w Bobrownikach, wciąż funkcjonuje tzw. strefa buforowa, co ma usprawnić ruch. W miarę prowadzonych odpraw ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej. Porządku w kolejce pilnują funkcjonariusze KAS, SG i policja.

