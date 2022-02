Wiatr w porywach do 120 km/h. Alerty IMGW dla całego kraju

Kolejny niż, tym razem o imieniu Dudley, który w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek przemieszczać się będzie znad Morza Północnego nad Bałtyk, przeniesie wietrzną oraz dynamiczną aurę - informuje IMGW.

Prognoza na środę

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Okresami opady deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju, na północnym wschodzie początkowo także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. W Sudetach spadnie 5 cm śniegu.

Temperatura maksymalna od 4 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich, około 8 st. C w centrum i na zachodzie do 10°C na południowym wschodzie.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, na obszarach podgórskich do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h, południowo-zachodni i południowy.

IMGW wydało alerty dla całej Polski. Na zachodzie kraju alert trzeciego stopnia, w centrum drugiego, a na wschodzie pierwszego stopnia.

⚠Uwaga❗

▶Dla całej Polski zostały wydane ostrzeżenia na silny wiatr💨❗



▶Na zach. 3°🔴, w centrum 2°🟠, a na wsch.1°🟡

W zachodniej Polsce porywy wiatru mogą być lokalnie bardzo gwałtowne i sięgać około 120 km/h❗https://t.co/JX2GftTMJS pic.twitter.com/O89hpXYctF — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 16, 2022

SMS-y z ostrzeżeniem rozsyła również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

❗❗Uwaga Alert RCB – silny wiatr ❗❗



SMS z ostrzeżeniem został wysłany do odbiorców na terenie całej Polski.



"Uwaga! Dziś i jutro (16/17.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz." pic.twitter.com/wr7sVDTNY4 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 16, 2022

Noc z silnym wiatrem

W nocy spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. Opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem na zachodzie i w centrum możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów deszczu na północnym zachodzie kraju do 15 mm.

Temperatura minimalna od 2 st. C na północnym wschodzie i Podhalu do około 5 st. C w centrum i 7 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr początkowo umiarkowany, porywisty, w drugiej części nocy dość silny i silny od 30 km/h do 50 km/h, w porywach od 85 km/h na wschodzie do 100 km/h na zachodzie i nad morzem, w Tatrach do 90 km/h, nad morzem do 100 km/h, w Sudetach do 160 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza na czwartek

W czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze i opady krupy śnieżnej. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm na południowy wschodzie. W Tatrach przelotne opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm.

ZOBACZ: IMGW: nadciąga niż Dudley. Porywy wiatru wyniosą nawet 110 km/h

Temperatura maksymalna od 7 st. C na wschodzie, około 10 st. C w centrum i 12 st. C na południowym zachodzie. Nad morzem od 6 st. C do 8 st. C.

Wiatr dość silny i silny od 30 km/h do 50 km/h, w porywach od 90 km/h na wschodzie do 110 km/h na zachodzie. Nad morzem i w Tatrach porywy do 140 km/h, w Sudetach około 180 km/h; zachodni i północno-zachodni, górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

⚡️ Przed nami bardzo dynamiczna końcówka tygodnia - będzie mocno wiać 💨W ciągu jutrzejszego dnia przejście frontu i napływ chwiejnego powietrza stworzą dogodne warunki dla powstania burz⛈

⚠ Uwaga! Powstające burze ⛈mogą być bardzo silne‼️https://t.co/pTcWalfDAQ pic.twitter.com/Px5Nku8AfY — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 16, 2022

