Rekiniego noworodka znaleziono podczas badań na głębokości około 1200 metrów w okolicach Chatham Rise, niedaleko wschodniego wybrzeża Wyspy Południowej.

- Ten rekin niedawno się wykluł. To zdumiewające. Większość głębinowych rekinów-widmo jest znanych w postaci dorosłych osobników. O młodych wciąż niewiele wiemy. Odnalezienie go pozwoli nam lepiej zrozumieć tę tajemniczą grupę ryb - podkreślił dr Brit Finnuci National Institute of Water and Atmospheric Research w Nowej Zelandii.

Gatunek-zagadka

Rekiny-widmo są blisko spokrewnione z rekinami i płaszczkami. Ich szkielet składa się głównie z chrząstki. Naukowcy określają je chimerami.

Obecna wiedza pokazuje, że w głębinach oceanicznych żyje około 50 gatunków ryb chimerowych. Wiadomo o nich stosunkowo niewiele. Rodzaj gatunku osobnika z Nowej Zelandii nie jest jeszcze znany. Wymaga to dalszych badań i analiz.

WIDEO: Nagranie z odnalezienia wraku argentyńskiego okrętu. Zlokalizowała go podwodna sonda Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/CNN