We wtorek wieczorem zatrzymanemu postawiono zarzut zabójstwa, na podstawie oceny śledztwa prowadzonego przez prokuraturę - powiedział Interii prok. Krzysztof Budzik z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Chodzi o sprawę poszukiwanych od kilku dni matki i córki.

Czynności z 52-latkiem prowadziła Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. - We wtorek wieczorem zatrzymanemu postawiono zarzut zabójstwa, na podstawie oceny śledztwa prowadzonego przez prokuraturę - powiedział Interii prok. Krzysztof Budzik z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.



- Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania zeznań - dodał prok. Budzik.



Dziennikarze Interii ustalili, że mężczyzna był znany ofiarom. Ciał kobiet do tej pory nie odnaleziono.

- Dalej prowadzimy czynności w tej sprawie. Kobiety wciąż mają status zaginionych - przekazała podkomisarz Sabina Chyra-Giereś z KMP w Częstochowie

Zatrzymany 52-latek

- Do sprawy 52-letniego mężczyznę. Wczoraj materiał został przekazany do prokuratury. Cały czas czynności są w toku, więc nie możemy mówić o szczegółach – powiedziała we wtorek rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Sabina Chyra-Giereś.

Prok. Krzysztof Budzik z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie potwierdził we wtorek, że Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe wszczęła postępowanie pod kątem czynu opisanego w art. 189 par. 1 Kodeksu karnego, czyli bezprawnego pozbawienia człowieka wolności.

Poszukiwania matki i córki

O poszukiwaniach 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii policja poinformowała w sobotę, zamieszczając ich zdjęcia i rysopisy.

Wraz z psem rasy shih tzu w nieznanych okolicznościach opuściły one w czwartek 10 lutego miejsce zamieszkania w Częstochowie przy ul. Bienia i nie nawiązały kontaktu z bliskimi.

Auto należące do 45-latki nie zginęło - pozostało zaparkowane przed blokiem, który opuściły obie poszukiwane.

