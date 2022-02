W Małopolsce mają zostać zorganizowane miejsca kwaterunku dla 150 tysięcy osób. To przygotowania na wypadek ataku Rosji na Ukrainę i spodziewaną w takiej sytuacji falę uchodźców - podało nieoficjalnie RMF FM. Samorządowcy szukają sposobów na ulokowanie tak dużej liczby osób. Jednym z bardziej forsowanych ma być umieszczenie ich w szkołach, co skutkowałoby powrotem do nauki zdalnej.

Samorządy mają swoje komórki odpowiedzialne za plan działania w sytuacjach kryzysowych. To do nich należy wyznaczenie miejsc dla ludzi, którzy potrzebują schronienia.

Z informacji RMF FM wynika, że niektórzy samorządowcy chcieliby wykorzystać szkoły do przyjęcia uchodźców z Ukrainy, w przypadku rosyjskiej inwazji na ten kraj. To rozwiązanie wiązałoby się z reorganizacją zajęć, a w niektórych przypadkach powrotem do nauki zdalnej. Do odęcia takich kroków potrzebna jest zgoda kuratora oświaty.

- Wszelkiego rodzaju informacje i dane do ewentualnego przyjęcia uchodźców nie będą przez nas podawane i komentowane - powiedziała dla RMF FM Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaznaczyła też, że natychmiast podejmowane są działania wynikające z poleceń MSWiA. - Przystępujemy do ich realizacji wraz z podległymi służbami i instytucjami - powiedziała.

Problem z nauką zdalną w Małopolsce

W Małopolsce są szkoły, w których niemal wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie, choć rozporządzenie ministra edukacji i nauki wprowadziło dla starszych dzieci naukę zdalną - podawała 8 lutego Interia. Zgodnie z rozporządzeniem dopiero 21 lutego uczniowie w całej Polsce będą mogli pójść do szkoły.

Dyrektorzy twierdzą, że są zmuszeni zgadzać się na takie rozwiązanie, gdy rodzice deklarują, iż nie są w stanie zapewnić internetu do prowadzenia nauki na odległość i składają w szkołach odpowiednie wnioski.

Wybuch konfliktu na Ukrainie i realizacja nieoficjalnych zapowiedzi o umieszczeniu uchodźców, w niektórych małopolskich szkołach sprawi, że problem nauki zdalnej wróci.

Sytuacja wokół Ukrainy

Sytuacja wokół Ukrainy jest napięta. W poniedziałek ambasada USA w Kijowie została przeniesiona do Lwowa. rzecznik Pentagonu John Kirby w rozmowie ze stacją MSNBC przekazał, że każdego dnia Władimir Putin zwiększa swoje możliwości wojskowe na granicy z Ukrainą. W ostatnich dniach media za oceanem jak i sekretarz stanu USA Anthony Blinken mówią możliwości rychłego ataku ze strony Rosji.

To według różnych szacunków miałoby spowodować falę uchodźców liczącą od miliona do 5 mln ludzi. Wielu z nich prawdopodobnie uda się do Polski.

