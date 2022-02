Lokalna prefektura zabroniła "konwojów wolności" w Strasburgu w pobliżu Parlamentu Europejskiego z obawy przed zablokowaniem instytucji podczas trwającej sesji. Kierowcy protestujący przeciwko restrykcjom sanitarnym i wzrostowi cen energii przyjeżdżają jednak do miasta.

Blokady są zagrożone karą 4500 euro grzywny - podkreśla prefektura. Wcześniej protestujący próbowali zablokować Paryż. "Konwój wolności" francuskich przeciwników restrykcji sanitarnych składający się z wściekłych kierowców ciężarówek, motocyklistów i prywatnych właścicieli samochodów blokował główne arterie francuskiej stolicy, biorąc za wzór kierowców kanadyjskich blokujących Ottawę. 12 lutego doszło do starć z policją. Władze wydały zakaz dla protestu 10 lutego.

Nie tylko Strasburg

Przeciwnicy restrykcji zapoczątkowali akcję w Europie, w tym we Francji w mediach społecznościowych, idąc śladami kierowców kanadyjskich oraz ruchu "żółtych kamizelek" z 2018 roku, informuje stacja FranceInfo. France 3 donosiło w ubiegłym tygodniu, że grupa na Facebooku "Le convoy de la liberte" ma ponad 290 tys. subskrybentów, a na komunikatorze Telegram około 20 tys. osób komunikuje się w kwestii tras i parkingów w drodze do stolicy. W sieci pojawiały się nagrania z protestów.

Le convoi parti en direction de Bruxelles est arrivée ce soir à Lille. #convoisdelaliberte #ConvoidelaLiberte pic.twitter.com/9d5aYC6O0B — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) February 13, 2022

Celem konwojów jest zablokowanie Paryża i Brukseli, by "odzyskać wolność" i "podstawowe prawa". Protestujący domagają się też "bezwarunkowego dostępu do opieki, edukacji, kultury". Uczestnicy są zachęcani do dalszej podróży z Francji do Brukseli, gdzie organizatorzy mają nadzieję na duże zgromadzenie planowane na 14 lutego.