Jak relacjonują media, podłoga antresoli, na której stały stoliki, załamała się i w ciągu kilku sekund runęła na stoliki znajdujące się poniżej, wskutek czego kilka osób tam siedzących zostało uwięzionych.

Przed przyjazdem służb ratunkowych bar Two More Years zdążyło samodzielnie opuścić ok. 50 osób. Jeśli chodzi o osoby, które odniosły obrażenia, to w większości przypadków odniosły one drobne urazy, jak skaleczenia czy siniaki. Do szpitali przewieziono cztery osoby, z których trzy mają stosunkowo poważne urazy, ale nie zagrażają one ich życiu.

13 people injured after floor collapses at London's Two More Years bar https://t.co/0llE7X7344 pic.twitter.com/hsSsOYt1SK — New York Post (@nypost) February 13, 2022

Bar Two More Years znajduje się w gminie Hackney we wschodnim Londynie.