Prezydent Andrzej Duda złożył do laski marszałkowskiej projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, co spotkało się z ostrą krytyką niektórych posłów Zjednoczonej Prawicy. O reformie sądownictwa oraz relacjach Polski z Unią Europejską, z europosłem Patrykiem Jakim porozmawia Piotr Witwicki w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:20 na Polsat News, polstnews.pl i w Interii.pl.

Prezydent zaproponował, by Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana, a sędziowie, którzy zostali do niej powołani, mieli możliwość przejścia do wybranej przez nich innej izby w SN lub w stan spoczynku.



- Pan prezydent powiedział, że po raz kolejny uratował Polskę. Ponieważ to były jego ustawy, to uratował Polskę sam przed sobą. Gratuluję konsekwencji - podkreślił europoseł Patryk Jaki, komentując projekt Andrzeja Dudy.

Zgodnie z propozycją prezydenta, zlikwidowana miałaby zostać Izba Dyscyplinarna SN, a w jej miejsce powstałaby Izba Odpowiedzialności Zawodowej.





- Jest mi wstyd, że na niego głosowałem, że do tego namawiałem, mimo że widziałem jego słabości - mówił Jaki w nagraniu na swoim kanale na YouTube.

