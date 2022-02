Europosłanka Polski 2050 poinformowała w piątek wieczorem, że na jej skrzynkę mailową przysłano w czwartek wiadomość z groźbą. W biurze w Krakowie miała zostać podłożona bomba.

Wulgarna wiadomość i groźba pod adresem polityk

"W biurze na ul. Pijarskiej w Krakowie (gdzie znajduje się biuro parlamentarne Thun - red.) umieściłem ładunek wybuchowo-kruszący semtex z zapalnikiem radiowym. Zdechniecie zdradzieckie k***y sowieckie!" - napisał sprawca, którego adres mailowy polityk pokazała we wpisie na Twitterze.

"To nie żart przekonacie się o tym jak wasze flaki będą latać po całej Europie" - dodał mężczyzna.

Wpadło wczoraj do spamu. Dziś odczytałam. Wezwana policja i służby pirotechniczne... pic.twitter.com/50siQDqKk3 — Róża Thun (@rozathun) February 11, 2022

Jak wytłumaczyła europosłanka, początkowo mail wpadł do spamu i polityk odczytała go dopiero w piątek. Thun wyjaśniła, że do budynku wezwano policję i służby pirotechniczne.

Biuro sprawdzone, nic nie znaleziono. Notatka zrobiona, dowód zabezpieczony w postaci wydruku maila. Kamienica sprawdzona przez policjantów... pic.twitter.com/1dWnuD8zmV — Róża Thun (@rozathun) February 11, 2022



"Będziesz ogolona, a potem zastrzelona"

W 2018 roku eurodeputowana Thun złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie anonimów z groźbami, które przysłano do jej biura parlamentarnego.

Autor lub autorzy listów zagrozili jej śmiercią, a jeden nazwał ją "szwabskim szmalcownikiem" . "Oglądaj się szmato za siebie bo już jest po tobie już jesteś martwa" - grozi autor jednego z listów (pisownia oryginalna - red.).

ZOBACZ: "Będziesz ogolona, a potem zastrzelona". Róża Thun dostaje anonimowe groźby i zawiadamia prokuraturę

"za to co szmato p*** w tym hitlerowskim programie będziesz ogolona a potem zastrzelona jak to się robiło za okupacji z takimi jak ty (…)" - napisał anonimowy hejter.

W ten wulgarny sposób odniósł się do występu Róży Thun we francusko-niemieckiej telewizji Arte, kiedy do powiedziała m.in., że rząd PiS zagraża demokracji w Polsce i zmierza do dyktatury.

zma/msl/polsatnews.pl