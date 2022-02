Niewiarygodna historia, którą opisuje BBC, zaczyna się w 2011 roku na imprezie w jednym z hiszpańskich kurortów.

Szczęka zgubiona na imprezie

Jak relacjonuje Bishop, wypił wówczas cydr, po którym źle się poczuł i zwymiotował do kosza. To wtedy stracił swoją sztuczną szczękę, ale początkowo tego nawet nie zauważył. Dopiero po jakimś czasie jego znajomy zapytał się go, gdzie są jego zęby.

Bishop wrócił więc do kosza, ale mimo poszukiwań, nie znalazł tam swojej zguby.

Przesyłka z Hiszpanii

Jakież było jego zdziwienie, kiedy po 11 latach otrzymał przesyłkę z Hiszpanii... ze sztuczną szczęką. Początkowo myślał, że to żart.

Później okazało się, że szczękę odnaleziono na wysypisku śmieci. Po badaniach DNA (nie podano, z jakich powodów zostało ono wykonane), ustalono, że należy ona do Paula Bishopa (jego DNA znajdowało się w rejestrach brytyjskiej policji). Zgubę wysłano więc na adres mężczyzny.

- Wszyscy wiedzą o moich słynnych zębach… Będę musiał otworzyć muzeum zębów Stalybridge - powiedział 63-latek w rozmowie z BBC.

pgo/BBC