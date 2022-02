Odznaczenia zostały nadane przez ministra obrony narodowej na wniosek attache wojskowego ambasady RP w Madrycie pułkownika Roberta Tkaczyka. Mają na celu uhonorowanie cudzoziemców lub obywateli polskich mieszkających za granicą, którzy swoją działalnością szczególnie zasłużyli się m.in. w popularyzacji dziejów i tradycji Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej.

- Odznaczenie Wojska Polskiego to dla mnie wielki zaszczyt, największe wydarzenie w moim życiu po ślubie i urodzeniu się dzieci - powiedział wzruszony Trujillo Gome. – Stowarzyszenie to nie jest tylko moje hobby, ale mój obowiązek upowszechniania historii, która nie jest w Hiszpanii dobrze znana”.

- Stowarzyszenie "Poland First to Fight" wnosi znaczący wkład w popularyzowaniu w Hiszpanii rzetelnych informacji o historii Polski z okresu pierwszej połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem heroicznej postawy Polaków w czasie II wojny światowej - powiedziała charge d'affaires a.i. Karina Węgrzynowska.

Hiszpańskie stowarzyszenie "Poland First to Fight" zostało założone w 2008 roku przez jej obecnego przewodniczącego, mieszkańca Madrytu i pasjonata historii Polski, Alberto Trujillo. Organizacja informuje na swoim portalu, że jej celem jest "propagowanie i upowszechnianie historii i kultury narodu polskiego okresu od 1918 roku do zakończenia II wojny światowej, czyli czasu, kiedy Polska zmierzyła się z dwiema najokrutniejszymi i najkrwawszymi ideologiami w historii".

Promocja polskiej historii i kultury

Według Kariny Węgrzynowskiej, stowarzyszenie przynosi znaczące korzyści w zakresie promowania historii i kultury Polski wśród obywateli Hiszpanii. - Wiarygodności i oryginalności w przedsięwzięciach organizacji dodaje fakt, że jej członkowie nie są rodzinnie związani z Polską, ale są autentycznymi fascynatami prawdy historycznej; ich aktywność wynika ze szczerego zamiłowania do spraw polskich - powiedziała.

Dyrektor Instytutu Polski w Madrycie Gabriela Słowińska podkreśliła, że "Polska docenia tych, którzy upowszechniają tradycje i szacunek do munduru obrońców polskiej niepodległości". - Działalność odznaczonych członków hiszpańskiej społeczności jest szczególnie cenna, gdyż potrafią oni wyjaśnić swoim rodakom zawiłą niekiedy polską historię w sposób dla nich zrozumiały - powiedziała.

- Jako grupa rekonstrukcyjna, bierzemy udział w inscenizacjach historycznych w różnych miastach Hiszpanii i Polski - powiedział Trujillo Gomez. - Członkowie stowarzyszenia przy różnych okazjach wcielają się w rolę polskich żołnierzy, walczących partyzantów czy ludność cywilną, odtwarzając z dbałością o szczegóły i prawdę historyczną batalistyczne sceny z historii Polski.

Podkreślił, że od czasu poznania historii Polski odkłamuje "różne antypolskie tezy zawarte w niektórych hiszpańskich dziennikach albo książkach, publikując prostujące teksty lub organizując konferencje".