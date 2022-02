Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie we wtorek został powiadomiony o niewybuchach znalezionych na terenie budowy przy al. Niepodległości 736. Odkrycia dokonał operator koparki prowadzący prace ziemne.

Granat, karabiny i naboje

- Na miejsce od razu wysłano policyjnego pirotechnika, który potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusz wśród znalezionych niewybuchów rozpoznał m.in. kostki trotylu, głowicę pancerfausta, granat nasadkowy, naboje, karabiny i magazynki z czasów II wojny światowej. Miał też podejrzenie, że pod ziemią znajduje się dużo więcej niewybuchów - powiedziała oficer prasowa KMP w Sopocie asp. szt. Lucyna Rekowska.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych. Po kilku godzinach na miejscu zjawili się saperzy. Wojskowi w trakcie prowadzonych działań odkryli magazyn z zawartością m.in. 2 pocisków rakietowych, 9 wyrzutni rakiet, kilku min przeciwpiechotnych, granatów, kilkunastu karabinów, ponad 500 sztuk amunicji oraz kilkudziesięciu kostek trotylu.

Cały znaleziony arsenał został zabezpieczony przez saperów z 43 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej i wywieziony na poligon w Rozewiu gdzie został zneutralizowany.

Policjanci wystosowali apel do osób, które natrafią na niewybuch lub niewypał. "Nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce, a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. policji. Informując o niebezpiecznym znalezisku, należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku" - informują w komunikacie funkcjonariusze z Sopotu.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

