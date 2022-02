Sejm uchwalił ustawę, dzięki której osoby w trudnej sytuacji materialnej dostaną dofinansowanie na dekoder telewizyjny. Głos w tej sprawie zabrała posłanka KO Klaudia Jachira, mówiąc, że poprze projekt pod warunkiem, że "dekodery do odbioru telewizji naziemnej będą miały także funkcję odkłamywania telewizji rządowej". - Miałem nadzieję, że pani tu nie ma - skomentował Ryszard Terlecki.

We wtorek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zakupu dekodera do odbioru telewizji. Gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej otrzymają świadczenie w wysokości do 100 zł na zakup dekodera tv.

Przed głosowaniem nad ustawą głos zabrała posłanka KO Klaudia Jachira.

Jachira: Jestem na sali tak długo, jak będziecie niszczyć Polskę

- Poprę dofinansowanie w wysokości 100 zł na dekodery pod warunkiem, że oprócz dostosowania do odbioru telewizji naziemnej będą miały także funkcję odkłamywania telewizji rządowej. Jeśli zdekodują te steki kłamstw, manipulacji, nienawiści, które każdego dnia sączy w uszy Polek i Polaków TVPiS – powiedziała posłanka.

- Jak najbardziej, dofinansujmy takie dekodery, które sprawią, że pisowska szczujnia znów stanie się telewizją publiczną, z której można dowiedzieć się prawdy nt. afery Pegasusa, inwigilacji, szwindli na maseczkach, respiratorach, o wyborach kopertowych, niespotykanej wcześniej inflacji i setkach innych afer - mówiła Jachira.

Jak dodała, obawia się, że takie dekodery jeszcze nie istnieją. - A szkoda, bo wtedy wszyscy przejrzą na oczy i nikt już na was więcej nie zagłosuje - zakończyła

Kiedy Jachira zeszła z mównicy, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział: "Przez chwilę miałem nadzieję, że pani nie ma na sali, ale niestety pani jest".

- Ale jestem zawsze – odparła Jachira. W wpisie na Twitterze dodała: "Panie Terlecki, jestem na sali tak długo, jak będziecie niszczyć Polskę, jestem na sali, by patrzeć Wam na ręce".

Sejm. Marszałek @RyszardTerlecki do mnie: - Przez chwilę miałem nadzieję, że nie ma pani na sali.

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 424 posłów, przeciw było 16, a 17 wstrzymało się od głosu. Posłanka Klaudia Jachira - jako jedyna z głosujących z klubu KO - zagłosowała przeciw przyjęciu ustawy.

Dofinansowanie do zakupu dekoderów

Zgodnie z projektem ustawy, rząd dofinansuje kwotą 100 zł zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.

Wniosek o dopłatę, według projektu noweli, będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej.

Nowy standard nadawania telewizji naziemnej

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach.

Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Trzeci etap - od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

Czwarty etap - od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

