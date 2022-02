Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Ratownicy dotarli do górników

Po wstrząsie w kopalni Mysłowice-Wesoła ratownicy dotarli do trzech poszkodowanych górników i przygotowują się do ich transportu na powierzchnię – poinformował rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Robert Wnorowski.

Wszyscy trzej poszkodowani żyją; na razie nie ma pewności, w jakim są stanie – zweryfikuje to lekarz.

Do akcji ratowniczej zostali skierowani ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie. Akcja prowadzona jest na poziomie 660 metrów.

Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Poszkodowani żyją

- Ratownicy dotarli do górników, którzy byli w rejonie zagrożenia. Poszkodowani żyją. Na razie nie mamy szczegółów, w jakim są stanie - to dopiero stwierdzi lekarz. Natomiast, co najważniejsze, żyją i są przygotowywani do transportu na powierzchnię – powiedział Wnorowski.

Z informacji rzecznika Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia Mysłowice-Wesoła, Tomasza Głogowskiego wynika, że wstrząs miał miejsce ok. godz. 20.40 w pokładzie 510/3 w rejonie ściany 04AW. Pierwotnie jego energię oszacowano na 4*10^7 J (dżula), co odpowiadałoby magnitudzie ok. 3,05 (i oznacza 3,05 stopnia w tzw. skali Richtera).

Po godz. 23. Głogowski przekazał, że prawdopodobna siła wstrząsu to 2*10^8 J, co odpowiada magnitudzie 3,42.

Szacunek ten jest zgodny z pierwszymi danymi Europejskiego Centrum Sejsmologicznego (European-Mediterranean Seismological Centre – EMSC) z których wynikało, że magnituda wstrząsu odnotowanego o godz. 20.34. wyniosła 3,4. Wstrząs odczuli mieszkańcy znacznej części centralnej części woj. śląskiego.

Najsilniejsze wstrząsy

Według danych Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG, najsilniejsze notowane w minionych 20 latach na Górnym Śląsku wstrząsy miały magnitudę 3,8 do około 4.

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym silne wstrząsy, rejestrowane przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną, są katalogowane w bazie GIG. Rocznie trafia do niej m.in. około 1,5 tys. wstrząsów powyżej 3 stopni w skali Richtera.

Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są bardziej odczuwane na powierzchni, inne mniej. Większość nie zagraża bezpośrednio górnikom i mieszkańcom terenów górniczych. Wstrząsy wywołujące skutki są kwalifikowane jako tąpnięcia.

