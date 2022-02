- Moim zdaniem Putin traktuje agresję na Ukrainę śmiertelnie poważnie. Błędem jest uważanie, że skoro to szalone plany, to nie będą realizowane. To, że to będzie błąd, to nie znaczy, że ktoś go nie zrealizuje - powiedział w "Graffiti" Radosław Sikorski, europoseł, były minister spraw zagranicznych.

Grzegorz Kępka zapytał Radosława Sikorskiego o to, czy informacje o planowanych na luty rosyjskich manewrach z użyciem broni nukleranej trzeba traktować poważnie.

- To jest odstraszanie. Rosja rzuca wszystkie zasoby, które ma. Ćwiczy takie scenariusze. Przypomnę o ćwiczeniach "Zapad" bliżej naszych granic, pod koniec których zawsze jest odpalenie rakiety taktycznej, w domyśle nad terytorium NATO, w domyśle po to, by konflikt rozwiązywać na rosyjskich warunkach. To nic wielkiego, nie sądzę żebyśmy musieli się tym nadmiernie przejmować - powiedział Sikorski.

Sikorski podkreślił, że stawką w konflikcie Rosji z Ukrainą jest "geopolityczne podporządkowanie Ukrainy, tak aby była częścią wielonarodowego organizmu z prezydentem Putinem na czele".

- On chciałby mieć parytet, czyli równość z Europą, Stanami Zjednoczonymi i Chinami. A jego plan minimum to tak znękać Ukrainę, czy to rozbiorem, czy straszeniem zrujnowaniem gospodarki, aby stała się państwem upadłym i nie była przykładem do naśladowania dla Rosjan - stwierdził.

Jak dodał w 2008 roku w Budapeszcie "Putin po raz pierwszy mówił, że Ukraina to sztuczny twór, ze niekoniecznie przetrwa", a w jego zeszłorocznym manifeście "pisał o rozbiorze lub podporządkowaniu Ukrainy".

- Moim zdaniem Putin traktuje agresję na Ukrainę śmiertelnie poważnie. Błędem jest uważanie, że skoro to szalone plany, to nie będą realizowane. To, że to będzie błąd, to nie znaczy, że ktoś go nie zrealizuje - podkreślił Sikorski.

Sikorski: Niezłe towarzystwo dla naszej partii rządzącej

Radosław Sikorski zgodził się z wypowiedzią wiceministra Marcina Przydacza, który powiedział, że "Rosja jest zaskoczona stanowczością odpowiedzi świata zachodniego".

- Uważam, że tak jak była zaskoczona, gdy Unia Europejska uchwaliła sankcje za aneksję Krymu, które obowiązują do dzisiaj, tak wydawało się może Putinowi, że ma tylu kupionych ludzi z panią Marine Le Pen i innymi na czele, że zachód będzie sparaliżowany. Nie sądzę, że spodziewał się, że Amerykanie będą uprzedzać jego prowokacje, czy Niemcy zadeklarują, że w wypadku agresji na Ukrainę Nord Stream'u nie będzie - tłumaczył.

Europoseł odniósł się również do słów Marine Le Pen, która zapowiedziała, że jeśli wygra wybory prezydenckie we Francji, to wycofa kraj z NATO.

- Myślę, że to jest spłacanie długów, za te 10 mln dolarów, które dostaje od Putina i jego ludzi na kampanię wyborczą. Poprzednio już mówiła, że Ukraina jest w rosyjskiej strefie wpływów. Niezłe towarzystwo dla naszej partii rządzącej - powiedział Sikorski.

Prowadzący zapytał Radosława Sikorskiego czy deklaracja chińsko-rosyjska, która wzywa NATO, by powstrzymała się od ekspansji to narodziny nowej współpracy, groźnej dla zachodu.

- To nie jest nowa oś, ona istnieje. Rosjanie i Chińczycy ćwiczą razem. To jest sojusz autokracji przeciwko światu demokratycznemu. Konflikt wokół Ukrainy nie ma wiele wspólnego z rozszerzaniem NATO, które od 2008 roku nie poczyniło żadnych kroków, żeby się rozszerzać, a to Rosja najeżdża na Krym, Gruzję i Donbas. To jest gest propagandowego poparcia dla Putin - podkreślił.

Sikorski o wizycie Dudy na otwarciu Igrzysk Olimpijskich: Ja bym bronił prezydenta

Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał, czy wizyta Andrzeja Dudy na otwarciu zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, gdzie był jedynym przedstawicielem demokratycznego państwa to błąd.

- Ja bym tu bronił prezydenta. Oczywiście Chiny to kraj autorytarny i łamią prawa człowieka, ale z drugiej strony jedną czwartą ludzkości wydobyły z ubóstwa i są wielkim mocarstwem. Między nami, a Chinami jest tylko jeden wspólny sąsiad - przyznał Sikorski.

Jak dodał w dyplomacji "nie ma komfortu rozmawiania tylko z demokracjami". - Niektórzy nie rozumieją, że trzeba rozmawiać i z Chinami i z Rosją, a szczególnie wtedy, gdy robi rzeczy niebezpieczne - dodał.

Sikorski skomentował wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Brukseli, gdzie ma rozmawiać z szefową Komisji Europejskiej. Jego zdaniem rozmowy powinny dotyczyć nie tylko sytuacji na Ukrainie, ale również wypłaty unijnych środków dla Polski oraz kar nałożonych przez TSUE.

- To dobrze, jeśli usłyszy jakie są warunki usunięcia kar dla Polski oraz wypłaty Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli go to zachęci do tego, żeby te szalone pomysły Ziobry wetować, to może coś z tego wyjdzie, tak jak "lex TVN" - powiedział.

Dodał, że "chodzi o to, by unijne pieniądze nie przeszły nam koło nosa", a to partia, z której wywodzi się prezydent doprowadziła do tego, że "Polska płaci najwyższe kary w historii Unii Europejskiej". - Ja bym wolał, żeby prezydent był częścią rozwiązania, a nie tworzenia problemu - podkreślił.

Polska przekaże broń Ukrainie

- Dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo. To po to uzbrajamy armię. Żołnierz musi być jak najlepiej wyposażony. Dzisiaj, po to, aby nasz sąsiad mógł się jak najlepiej bronić przekazujemy na Ukrainę broń defensywną. Będzie to kilkadziesiąt tysięcy pocisków artyleryjskich, moździerze i granatniki - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że pierwszy transport "wyjdzie na Ukrainę już w przyszłym tygodniu" i będzie to około sto sztuk broni.

