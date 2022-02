Kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 13 migrantów

13 migrantów, którzy nielegalnie przedostali się z Białorusi do Polski, zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Pięć osób zatrzymano w niedzielę, a w nocy ośmiu obywateli Iraku - poinformowała w poniedziałek SG.

"W dn. 06.02 na terytorium próbowało nielegalnie przedostać się z 5 cudzoziemców - osoby zatrzymano" - podała na Twitterze formacja.

SG przekazała, że na odcinku Placówki SG w Mielniku kilkuosobowe grupy podchodziły pod linię granicy, jednak jej nie przekroczyły. "Dzisiaj po północy na odcinku PSG Czeremcha zatrzymano 8 ob. Iraku" - dodano.

W dn.06.02 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾 5 cudzoziemców-osoby zatrzymano.

Na odcinku #PSGMielnik kilkuosobowe grupy podchodziły pod linię granicy, nie doszło do przekroczenia granicy.

Dzisiaj po północy na odcinku #PSGCzeremcha zatrzymano 8 ob.Iraku. pic.twitter.com/qavl029Cly — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 7, 2022

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali około tysiąc sto prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób.

W związku z presją migracyjną, wywołaną działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki, w 183 miejscowościach przylegających do granicy z Białorusią od września do grudnia obowiązywał stan wyjątkowy. Na tym samym terenie od grudnia do marca obowiązuje zakaz przebywania. Z restrykcji wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy.

WIDEO: Prognoza pogody - 4 lutego, wieczór Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/PAP