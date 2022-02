Koronawirus w Polsce dzisiaj. Ile nowych przypadków? Dane Ministerstwa Zdrowia z niedzieli 6 lutego

Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (4962), śląskiego (3993), wielkopolskiego (3934), dolnośląskiego (2844), pomorskiego (2836), łódzkiego (2517), kujawsko-pomorskiego (2483), małopolskiego (2076), lubelskiego (1540), zachodniopomorskiego (1509), lubuskiego (1289), podkarpackiego (1044), świętokrzyskiego (993), warmińsko-mazurskiego (988), opolskiego (959), podlaskiego (562).

174 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 15 osób.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 163 780 przypadki. Zmarło 106 597 osób z COVID-19.

W ciągu doby wykonano prawie 117,2 tys. testów na koronawirusa

W szpitalach przebywa 17 661 pacjentów z COVID-19, w tym 1 115 chorych wymaga leczenia respiratorowego.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 877 łóżek i 2 688 respiratorów.

Tydzień temu, 30 stycznia, w szpitalach przebywało 15 029 pacjentów z COVID-19, w tym 1056 chorych podłączonych do respiratorów

Za około tydzień będziemy mieli do czynienia ze szczytem piątej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Wówczas codziennie zakażać się będzie nawet 800 tys. osób - wynika z prognozy ekspertów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Zdaniem dr. Franciszka Rakowskiego z Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW liczby podawane przez Ministerstwo Zdrowia nie oddają realnej liczby zakażeń.

ZOBACZ: Prognoza ekspertów UW: maksimum zakażeń w tej fali pandemii za ok. tydzień

- Z naszego modelu wynika, że liczby podawane przez resort należy pomnożyć razy 12. Oznacza to, że w ostatnich dniach dziennie zakaża się nawet 600 tys. osób. Za tydzień przewidujemy szczyt zakażeń i będzie on wynosił ok. 800 tys. dziennych infekcji - powiedział dr Franciszek Rakowski, który kieruje zespołem przygotowującym model.

Według niego, w poprzednich fazach epidemii stosunek liczby rzeczywistych przypadków do stwierdzonych wynosił ok. 6, co zostało potwierdzone nie tylko przez modele, ale i badania seroprewalencji, czyli na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

Eksperci szacują, że w tej fali pandemii zakazi się wirusem blisko 30 mln osób.