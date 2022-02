Eksperci ds. zdrowia publicznego twierdzą, że zbliżenie się do granicy 1 miliona zgonów spowodowanych koronawirusem jest "nieuniknione".

- To jest absolutnie oszałamiające. A co przyprawia o jeszcze większy ból serca - jakby strata 900 000 dusz nie była wystarczającym bólem serca - to fakt, że jest to prawdopodobnie zaniżona liczba osób, które straciliśmy – oceniła cytowana przez radio publiczne (NPR) Jennifer Nuzzo, epidemiolog z Johns Hopkins University.

Według prof. Lauren Ancel Meyers z University of Texas w Austin wcale nie musiało do tego dojść. - To nie było nieuniknione. Są rzeczy, które mogliśmy zrobić i powinniśmy byli zrobić, aby chronić tych, którzy byli najbardziej narażeni – podkreśliła.

Apel prezydenta Joe Bidena

Także prezydent Joe Biden odnosząc się do najnowszych statystyk mówił o "tragicznym kamieniu milowym".

Wskazując na "emocjonalne, fizyczne i psychologiczne aspekty pandemii" wystosował kolejny apel do społeczeństwa w sprawie szczepień.

- Wzywam wszystkich Amerykanów: zaszczepcie się, zaszczepcie swoje dzieci i weźcie dawkę przypominającą, jeśli się kwalifikujecie. (…) Jest to bezpłatne, łatwe, skuteczne i może uratować twoje życie, a także życie tych, których kochasz" – nawoływał przywódca USA.

Szczepienia a śmierć na COVID-19

NPR zwraca uwagę, że liczba osób, które otrzymały przynajmniej jedną dawkę szczepionki Pfizer, Moderna lub Johnson & Johnson wciąż rośnie. Odsetek w pełni zaszczepionych Amerykanów wciąż jest jednak stosunkowo niski i wynosi około 64 proc.

Jak wynika z danych przytoczonych w tym tygodniu przez dyrektor amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom Rochelle Walensky, w czasie ostatniej fali zachorowań na dominującą obecnie odmianę koronawirusa Omikron, osoby niezaszczepione były 97 razy bardziej narażone na śmierć w porównaniu z tymi, które otrzymały szczepionkę przypominającą.