Jak poinformował Białowieski Park Narodowy w piątek rano 11. Pułk Artylerii pomógł pracownikom parku w zrealizowaniu powrotu krowy żubra do Polski.

Od wielu tygodni pracownicy parku i żołnierze obserwowali krowę żubra, która przemieszczała się wzdłuż pasa granicznego. "Wielokrotnie zanęcano ją burakami i sianem, które dostarczali na granicę pracownicy Parku" - poinformowano.

W piątek żołnierze rozgrodzili dla niej płot i krowa przeszła na stronę polską. "Dołączyła do swoich dwóch kolegów przebywających na Polanie Masiewskiej" - wyjaśnił Białowieski Park Narodowy.

Pracownicy parku podziękowali za pomoc żołnierzom zaangażowanym w akcję.

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska wyjaśniła, że na granicy służby środowiskowe reagują na bieżąco w różnych sytuacjach.

- Jeśli po białoruskiej stronie widzimy żubra, ale uważamy, że można go bezpiecznie przeprowadzić na stronę polską, to we współpracy z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej rozgradzamy concertinę (drut kolczasty użyty w zasiekach - red.), wykładamy karmę i próbujemy go zanęcić - powiedziała Golińska.