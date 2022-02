Sąd uniewinnił policjanta, którego oskarżył syn ofiary stalkingu

Sprawa dotyczy głośnego zabójstwa mieszkanki Mrągowa Barbary R., do którego doszło we wrześniu 2018 roku. Kobieta kilka razy zgłaszała policji, że jest nękana przez znajomego, z którym przez pewien czas pozostawała "w bardzo luźnym związku", a po jego zakończeniu zaczęła być nękana. Cezary F. wysyłał kobiecie kilkaset smsów dziennie, pod jej samochód podczepił nadajnik GPS, by ją śledzić, nachodził ją w domu, pracy, u znajomych. W efekcie zabił ją strzałami prosto w serce, gdy ta we własnym mieszkaniu położyła się spać.

Cezary F. w kwietniu 2021 roku został skazany na dożywocie, odsiaduje wyrok.

Syn zamordowanej kobiety uważa, że policjant, który prowadził postępowanie ws. gróźb kierowanych przez Cezarego F. do jego matki nie dopełnił obowiązków. Ponieważ prokuratura uznała, że nie ma podstaw do oskarżenia policjanta syn zdecydował się na oskarżenie go we własnym zakresie. W czwartek sąd ogłosił wyrok, uznając, że policjant celowo nie odwlekał działań wobec Cezarego F.

Cezary F. w przeszłości był karany za groźby

- Przełożeni nakazali mu prowadzenie postępowania sprawdzającego, czyli takiego, które miało wyjaśnić sprawę. To nie wymagało natychmiastowego zatrzymania Cezarego F. jak oczekiwał tego syn Barbary R. - powiedział sędzia Wojciech Krawczyk, przyznając, że sprawy dotyczące gróźb, czy stalkingu - jak wynika to z jego wieloletniego doświadczenia w wydziale karnym - nie są traktowane w sposób priorytetowy, "choć być może powinno być inaczej".

- Bardziej priorytetowo są traktowane sprawy, gdzie doszło do naruszenia nietykalności, tu tego nie było - podkreślił sędzia, dodając, że policjant nie wiedział, że Cezary F. ma broń. Nie mógł też przewidzieć, że sprawa nabierze tak dramatycznego obrotu.

- Większość gróźb sprowadza się do słów, do wygrażania innym i sobie. I na tym się kończy. Cezary F. w przeszłości był karany za groźby, ale nie wyszły one poza sferę werbalną - podkreślił sędzia.

Sędzia Wojciech Krawczyk podkreślił, że policjant podjął działania, m.in. przesłuchał koleżanki Barbary R. Próbował też porozmawiać z Cezarym F., ale nigdy go nie zastał. Dopiero po zabójstwie okazało się, że F. podsłuchiwał policyjną radiostację i gdy słyszał, że policja do niego jedzie, uciekał.

Sędzia: śmierci można było uniknąć

- Ta sprawa jest bardzo dramatyczna, a śmierci Barbary R. zapewne można było uniknąć. Pewnie można było zrobić coś inaczej czy szybciej. Ale nie wszystko da się przewidzieć - podkreślił sędzia, przyznając, że z ludzkiego punktu widzenia rozumie syna zamordowanej kobiety, któremu trudno jest się pogodzić z tym, co spotkało jego rodzinę.

Oskarżonego policjanta nie było na ogłoszeniu wyroku.

Syn zamordowanej kobiety powiedział, że poprosi o uzasadnienie wyroku i gdy je otrzyma, rozważy złożenie apelacji. Syn Barbary R. wcześniej dorowadził do czasowego zawieszenia prokurator, która wyjaśniała okoliczności zabójstwa jego mamy.

W związku z morderstwem Barbary R. przed sądem stanęła także inna policjantka z Mrągowa, która zmieniła datę na dokumentach dotyczących sprawy. To postępowanie sąd warunkowo umorzył.

