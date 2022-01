Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 12 sierpnia ubiegłego roku, w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku.

13-latek zadał konkubentowi matki jeden cios nożem

W dzielnicy Stary Zdrój, w wyniku kłótni trzynastolatek zamordował swojego ojczyma, 29-letniego Pawła G. Jak relacjonował wówczas Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski, 13-latek zadał mężczyźnie jeden cios nożem w okolice klatki piersiowej.

Po zdarzeniu powiadomił pogotowie i policję. Zmarły był osobą karaną, m.in. za stosowanie przemocy względem matki chłopca. W momencie zdarzenia 29-latek był pod wpływem alkoholu.

ZOBACZ: Wałbrzych. 13-latek zabił ojczyma, który bił matkę. Nowe fakty

- On z nią miał dwoje dzieci, oni tam mieli niebieską kartę założoną, przypuszczam, że ona pozwoliła jemu może do tych córek wejść, a tego dnia właśnie co on zginął, to był pijany… On wiecznie rozrabiał. On jej te dwie swoje córki zabierał, uciekał po prostu po ulicy, a ona biegła cała zapłakana: "oddaj mi dzieci", o jedenastej w nocy - relacjonowała wydarzenia z 12 sierpnia jedna z mieszkanek kamienicy, w rozmowie z programem "Interwencja".



Sprawa 13-latka trafiła do sądu rodzinnego w Wałbrzychu, który w poniedziałek postanowił, że chłopiec działał w warunkach obrony koniecznej i umorzył postępowanie - poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy Marzena Rusin-Gielniewska.

WIDEO: 15 lat temu zawaliła się hala MTK w Katowicach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma