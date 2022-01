- To ważne, by otwarcie i szczerze mówić o zagrożeniu ze strony Rosji - powiedziała Psaki podczas konferencji prasowej. Uzupełniła, że oprócz jednostek na Białorusi, Moskwa zgromadziła wokół granicy rosyjsko-ukraińskiej tysiące innych żołnierzy.

- To niebezpieczne - podkreśliła - od ponad tygodnia ostrzegamy, że do rosyjskiej inwazji może dojść w każdej chwili.

Ministerstwo obrony w Kijowie informowało w zeszłym tygodniu, że wokół granic Ukrainy rozmieszczono ponad 127 tys. żołnierzy rosyjskich wojsk lądowych, powietrznych oraz marynarki wojennej.

Debata na Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Przedstawiciele Polski, USA i innych państw zachodnich podczas poniedziałkowej dyskusji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ oskarżyły Rosję o zagrażanie porządkowi międzynarodowemu. Rosja, wspierana przez Białoruś oraz częściowo przez Chiny, odrzucała oskarżenia, sama zarzucając Zachodowi wywoływanie paniki.

Ambasador RP Krzysztof Szczerski ostrzegał, że działania Rosji stanowią zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa Europy i mogą mieć globalne konsekwencje, a do tego mogą zachęcić inne rewizjonistyczne mocarstwa do dalszego podważania fundamentów porządku międzynarodowego.

- Nie możemy milczeć, bo to, co się dzieje w naszym sąsiedztwie stanowi poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, sięgające daleko poza nasz region i kontynent (...) Nie możemy milczeć, bo to, co się dzieje stanowi bezpośrednie pogwałcenie fundamentalnych zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych - powiedział Szczerski

bas/PAP