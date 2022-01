Mamy 48 251 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (7895), mazowieckiego (6790), wielkopolskiego (4463), pomorskiego (4204), dolnośląskiego (4005), małopolskiego (3591), łódzkiego (3044), kujawsko-pomorskiego (2432), podkarpackiego (2340), lubelskiego (2318), zachodniopomorskiego (1744), opolskiego (1591), warmińsko-mazurskiego (1268), świętokrzyskiego (874), podlaskiego (754), lubuskiego (733).

205 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 22 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 4 852 677. Zmarło 105 161 osób.

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 15 029 pacjentów z COVID-19, w tym 1056 chorych podłączonych do respiratorów - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 458 łóżek i 2720 respiratorów.

Na kwarantannie przebywają 763 604 osoby. Wyzdrowiało dotąd 3 972 969 zakażonych. Tydzień temu, 23 stycznia, w szpitalach przebywało 13 491 pacjentów z COVID-19, pod respiratorami było 1239 chorych. Ile szczepień wykonano? Ostatniej doby wykonano 112 210 szczepień przeciwko COVID-19. Łącznie wykonano 51 540 979 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 21 722 687 osób. 209 768 osób przyjęło trzecią dawkę. Dawkę przypominającą przyjęło łącznie 9 977 185 osób.

"Liczba zakażeń jest niedoszacowana"

- Niewątpliwie obecna liczba zakażeń jest niedoszacowana. W tym momencie mamy rozpędzającą się piątą falę epidemii, która przekracza nasze przygotowanie - tłumaczył w rozmowie z Grzegorzem Kępką, w programie "Gość Wydarzeń" prof. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.



- Z drugiej strony nie do końca istotne wydaje się stwierdzenie, że jest teraz 90 tys. zakażeń i epatowanie tą liczbą, bo tak naprawdę lepiej zastanówmy się gdzie i czy jesteśmy przygotowani, a gdzie nie jesteśmy - tłumaczył Fal. - Liczby na poziomie 90-100 tys. jeszcze się pokażą, tak czy inaczej - dodał prof. Fal.

Ekspert został też zapytany o nowy projekt ustawy covidowej. Przypomnijmy, że w czwartek grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt, który zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a także żądanie przez pracodawców informacji o negatywnym wyniku takiego testu.



- Wydaje mi się, że ta ustawa to kolejny przykład aktu prawnego, gdzie dokonano zbyt wielu zmian, modyfikacji. Zbyt wiele osób chciało na nią wpłynąć i to co miało być ostrzem, czy zębami tej ustawy, przestało istnieć - komentował prof. Fal.



- Jeśli ona nie zadziała na zachowanie ludzi tu i teraz, to powiedzenie, że możesz sądzić tego, kto cię zakaził (taką możliwość przewidziano w projekcie - red.), nie powstrzyma dzisiaj pandemii - dodał.

an/polsatnews.pl