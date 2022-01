Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Przejrzyj na oczy", a zebrane środki przeznaczone zostaną na rozwój leczenia wzroku u dzieci. Zbiórka potrwa do końca dnia, a tradycyjnie o godzinie 20:00, w wielu miastach w Polsce, odbył się happening "Światełko do nieba".

Chociaż tradycyjnie nieodłącznym elementem finału WOŚP był pokaz fajerwerków, fundacja odchodzi od tego zwyczaju. Zamiast sztucznych ogni, coraz częściej organizowane są np. pokazy laserów.

Trzydziesta zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Połączona z różnymi atrakcjami, trzydziesta już zbiórka WOŚP trwa w całym kraju. W Szczecinie w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można było m.in. zwiedzać pokład statku Nawigator XXI, wziąć udział w Konkursie Wiedzy Morskiej, oraz biegu pod hasłem "Policz się z cukrzycą".

"W Krakowie morsy przeciągnęły przez Wisłę figurę smoka, w Suwałkach psie zaprzęgi przewoziły dzieci" - podało TVN24. W Zduńskiej Woli - jak poinformował miejski portal - zbierano honorowo krew, odbył się stacjonarny maraton rowerowy. Jerzy Owsiak informował również o zakończeniu zbiórki w Nowym Jorku. Zebrano tam około 30 tysięcy dolarów.

Hasłem tegorocznej zbiórki jest "Przejrzyj na oczy". Na stronie WOŚP podkreślono, że "wzrok to najważniejszy zmysł człowieka". "Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje" - wskazano.

Za pieniądze zebrane podczas 30. Finału, kupione będą m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku w akcję zaangażowane są 1633 sztaby, w tym 90 sztabów zagranicznych m.in. w Tokio, Sydney, Ankarze, a nawet na Kole Podbiegunowym. Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

