Mamy 57 262 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 271 kolejnych osób - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu. Jak dodał wiceminister to o mniej więcej 400 przypadków mniej niż wczoraj, "ale tydzień do tygodnia, to w dalszym ciągu duży wzrost o 56 proc". Tydzień temu odnotowano 36 665 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 248 kolejnych osób.