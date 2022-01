Kołodziejczak: nie podsłuchiwały mnie służby, tylko Jarosław Kaczyński

John Scott-Railton z Citizen Lab poinformował we wtorek wieczorem o dwóch nowych przypadkach użycia systemu Pegasus w Polsce.

Programem szpiegowskim mieli być objęci Michał Kołodziejczak z Agrounii oraz dziennikarz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o Mariuszu Kamińskim. O sprawie pisaliśmy wczoraj.

BREAKING: we confirm 2 new cases of #Pegasus hacking in Poland.@EKOlodziejczak_ started a movement that threatened to eat away at ruling party's votes.



Tomasz Szwejgiert was writing a book about head of Poland's secret services.



"Kaczyński był ze mną w kościele i w łóżku"

- Kilkukrotne włamanie się do mojego telefonu pokazuje, że dzisiaj sfera podsłuchów i kontroli dotyczy nie tylko polityków, potencjalnych przestępców, ale również zwykłych ludzi, którzy angażują się w ruch społeczny, w budowę związku zawodowego, czy planują budowanie partii politycznej - stwierdził Kołodziejczak.

- Narzędzia, które są kupowane do walki z terroryzmem, z przestępczością zorganizowaną, są wykorzystywane do tego, żeby rozbijać młode ruchy polityczne, które mogą zagrozić partii rządzącej - dodał.

- To nie podsłuchiwały żadne służby, żadne CBA, żaden rząd, tylko to podsłuchiwała partia, to podsłuchiwał Jarosław Kaczyński. To on był ze mną w kościele, w konfesjonale, w łóżku, przy rozmowie w banku - stwierdził.

- To jest kompromitacja dla tych ludzi, że robią takie rzeczy - dodał.

- To nie jest tylko włamanie się do telefonu i podsłuchanie rozmów. To jest kontrola wszystkich haseł, zabranie danych, to jest przejęcie całej chmury. Ja dzisiaj nie mam pewności, że ktoś nie wchodzi na moje konto w banku, nie wiem, czy ktoś nie śledzi moich różnych stron internetowych, czy też maili. To jest zagarnięcie całej sfery prywatnej. To nie jest wejście tylko w mój telefon, to jest inwazja na ludzi, którzy ze mną pracują - podkreślił.

"To jest wojna polityczna"

Kołodziejczak zwrócił się z apelem do polityków o powstanie sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji. - Trzeba ujawnić prawdę o podsłuchach, żeby ludzie mieli o tym informacje, bo nasze publiczne pieniądze są wydawane na inwigilowanie ludzi - powiedział.

- To nie jest wojna z przestępczością, z zagrożeniem. To jest wojna polityczna. Jeżeli mówimy o jakimkolwiek zagrożeniu, to mówimy o zagrożeniu dla PiS-u. Agrounia jest dzisiaj jedyną opcją, która może odebrać im fundamentalny elektorat. Tego nie może zrobić Tusk, ani Hołownia, tego nie mogą zrobić inne partie. To mogą zrobić tylko ludzie z Agrounii - podkreslił.

- Jarosław Kaczyński doskonale o tym wie, Agrounia jest solą w oku prezesa PiS. Nie tylko Michał Kołodziejczak jako jedna osoba, ale wszyscy ludzie zgromadzeni wokół mnie wspólnie budują ten ruch - dodał.

