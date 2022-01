"20 okrętów i jednostek Floty Bałtyckiej opuściło miejsca stałego stacjonowania i wypłynęły w wyznaczone rejony w celu przećwiczenia zadań w ramach przygotowania bojowego" - podała marynarka wojenna.

Jak poinformowano, okręty w kilku grupach taktycznych, mają wykonać zadania w ramach obrony przeciwokrętowej i przeciwlotniczej, a także - zabezpieczenia przeciwminowego oddziałów.

W ubiegły czwartek ministerstwo obrony Rosji zapowiedziało manewry marynarki wojennej z udziałem 140 okrętów, ponad 60 samolotów i 10 tys. wojskowych, które zostaną przeprowadzone w styczniu i lutym na morzach Śródziemnym, Północnym i Ochockim oraz na Oceanie Spokojnym i Atlantyckim.

NATO wysyła dodatkowe okręty i myśliwce

Tymczasem kraje NATO wysyłają dodatkowe okręty i myśliwce do Europie Wschodniej, wzmacniając odstraszanie i obronę w miarę, jak Rosja kontynuuje rozbudowę wojsk na Ukrainie i wokół niej - poinformowała w poniedziałek Kwatera Główna NATO.

Dania wysyła fregatę na Morze Bałtyckie i ma rozmieścić na Litwie cztery myśliwce F-16 w celu wsparcia misji NATO w regionie. Hiszpania wysyła okręty, które dołączą do sił morskich NATO i rozważa wysłanie myśliwców do Bułgarii. Francja wyraziła gotowość wysłania wojsk do Rumunii pod dowództwem NATO.

ZOBACZ: Deputowany: Rosja odpowie w sposób "adekwatny" na zwiększenie sił USA na wschodniej flance NATO

Holandia wysyła od kwietnia do Bułgarii dwa myśliwce F-35 w celu wsparcia działań NATO w zakresie patroli powietrznych w regionie, a także przeznacza okręt i jednostki lądowe dla Sił Odpowiedzi NATO. Stany Zjednoczone dały też jasno do zrozumienia, że rozważają zwiększenie obecności wojskowej we wschodniej części Sojuszu.

Z kolei szef litewskiego MSZ ostrzegł, że "wybuch prawdziwej wojny między Rosją a Ukrainą jest prawdopodobny". Opowiedział się w związku z tym za dozbrajaniem Ukrainy.

WIDEO: USA. Awionetka awaryjnie lądowała na torach. Pilota w ostatniej chwili uratowała policja Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/PAP