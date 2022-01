W stworzonym przez Brytyjczyków w 1899 r. Centralnym Zakładzie Karnym przebywa aktualnie ponad 6000 więźniów. - Jak większość pakistańskich więzień, jest ono wykorzystane w 130 proc. - wskazał Reuters.

Syed Naeem Shah został skazany w 2018 r. na dożywocie (zamienione na 25 lat) za zastrzelenie kolegi. W więzieniu skorzystał z możliwości uzupełnienia edukacji, podobnie jak 1200 współwięźniów przebywających w Centralnym Więzieniu w Karaczi - pisze Reuters. Shah podjął naukę w liceum ekonomicznym (księgowość i rachunkowość), a rezultaty, jakie osiągnął, przerosły oczekiwania kierownictwa więzienia i starszych stażem więźniów, którzy mu pomagali w nauce.

Z najlepszym krajowym wynikiem na maturze w szkołach niepublicznych, Syed Naeem Shah został wyróżniony stypendium w wysokości 1 mln rupii (22 776 tys. zł). - To, co osiągnąłem siedząc w więzieniu, nie byłoby możliwe, gdybym nie był głęboko przekonany o słuszności obranej drogi - powiedział w rozmowie z reporterem agencji Reutera.

Skrócony wyrok

Lata spędzone w areszcie, dobre sprawowanie, uczestnictwo w akcji krwiodawstwa i spektakularne wyniki w nauce przyczyniły się do tego, że uzdolniony więzień ma przed sobą jeszcze 6 lat do zakończenia kary. Jak sam podkreśla, uzyskanie środków finansowych na kontynuację edukacji byłoby niemożliwe dla kogoś, kto jak on, przebywa w więzieniu.

- Zanim Shah otrzyma środki na dalszą edukację będzie jeszcze musiał przejść egzamin generalny kwalifikujący go do skorzystania z tego finansowania - podsumowuje Reuters.